Анкара, 21 мая, 2017, 19:24 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь избран председателем правящей в стране Партии справедливости и развития (ПСР). Решение было принято на III внеочередном съезде правящей партии в Анкаре. Об этом сообщает в воскресенье, 21 мая, агентство «Анадолу».

R4BIA.com Президент Турции Реджеп Эрдоган

"Голосами 1414 делегатов съезда правящей партии был Эрдоган избран на пост председателя ПСР, — говорится в сообщении. — Эрдоган поблагодарил однопартийцев».

Эрдоган вернулся в партию после одобрения поправок в Конституцию по итогам референдума, в рамках чего состоялся переход к президентской системе правления.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 апреля 2017 г. в Турции прошел референдум относительно внесения изменений в конституцию страны, значительно расширяющих полномочия главы государства. 51,2% жителей страны проголосовали в поддержку данного законопроекта.

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