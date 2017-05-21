Эр-Рияд, 21 мая, 2017, 18:55 — ИА Регнум. Борьба с экстремизмом — это «битва между добром и злом», а «не битва между разными конфессиями». Об этом, как передает ВВС, сообщил президент США Дональд Трамп в ходе визита в Саудовскую Аравию.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шахид

По его словам, власти США пытаются найти пути к сотрудничеству, чтобы усилить совместную борьбу с боевиками террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Трамп также добавил, что мировому сообществу необходимо противостоять экстремизму в исламе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 мая 2017 г. президент США Дональд Трамп прибыл с официальным визитом в Саудовскую Аравию. Это первый официальный визит Трампа в качестве главы Белого дома в иностранное государство.