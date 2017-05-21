Анкара, 21 мая, 2017, 18:18 — ИА Регнум. Власти Турции не станут терпеть «двуличную политику» Европейского союза. Об этом, как передает агентство Anadolu, сообщил глава страны Реджеп Тайип Эрдоган на III внеочередном съезде правящей Партии справедливости и развития (ПСР) в Анкаре.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ЕС

«Мы (власти Турции) не обязаны терпеть двуличие ЕС, неуважение к Турции и достоинству турецкого народа», — сказал глава государства.

По его словам, либо Брюссель сдержит «обещание и подпишет соглашение о либерализации визового режима с Турцией, выделит обещанные средства на поддержку беженцев и устранит препятствия на переговорах по вступлению Анкары в ЕС, либо каждый пойдет своей дорогой».

При этом Эрдоган добавил, что Турция выступает за сближение со странами ЕС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в штаб-квартире Партии справедливости и развития (ПСР) заявил, что Анкаре не о чем говорить с ЕС до тех пор, пока Брюссель не откроет новые пункты переговоров о членстве.

По его словам, Турция может навсегда распрощаться с Евросоюзом, если он не откроет новые пункты переговорного процесса о вступлении Турции.

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