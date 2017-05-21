Донецк, 21 мая, 2017, 17:53 — ИА Регнум. Только с 1 января по 5 мая 2017 года на территории Донецкой Народной Республики ранения различной степени тяжести получили 311 человек, среди которых 178 военнослужащих республики и 133 мирных жителя, в том числе 8 детей в возасте до 18 лет. 142 человек были убиты. Это 128 военнослужащих республики и 14 мирных жителей, в том числе ребенок.

Алтай. Суть Времени ДНР ИА REGNUM Въезд в Донецк

Если брать промежуток времени с начала вооруженного конфликта, то цифры еще более шокирующие. В Донецкой Народной Республике погибли 4431 человек, среди которых 599 женщин и 3832 мужчины, в том числе 75 детей в возрасте до 18 лет. Вот лишь несколько примеров жертв среди гражданского населения.

Как сообщает пресс-служба омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой, 6 мая в Петровском районе Донецка в результате обстрела слепое огнестрельное ранение верхней трети левого плеча и грудной клетки получила женщина 47 лет. Также в результате артиллерийского обстрела Петровского района Донецка множественные осколочные ранения стопы получил мужчина 39 лет.

7 мая в результате обстрела Петровского района Донецка множественные тупые ушибленные раны ног получил мужчина 1984 года рождения.

Населенный пункт Зайцево на севере Горловки. Пулевое ранение левого плеча получила гражданская женщина 1950 года рождения.

В результате обстрела Куйбышевского района Донецка взрывная волна отбросила гражданскую женщину 58 лет. Женщина получила ссадины и множественные ушибы.

В селе Розовка Шахтерского района в результате неосторожного обращения с взрывоопасным предметом открытый перелом с наличием инородного тела в нижней челюсти получил ребенок 2009 года рождения. 12 мая в результате массированного обстрела Докучаевска украинскими силовиками были ранены женщина 67 лет и мужчина 1984 года рождения.

14 мая во время обстрела населенного пункта Каштановое Ясиноватского района огнестрельное проникающее ранение поясничной области получила женщина 1939 года рождения.

17 мая в результате боевых действий под Ясиноватой минно-взрывную травму с повреждением правого плеча, слепое осколочное ранение грудной клетки получил мужчина 1942 года рождения.

В Коминтерново на юге ДНР в результате обстрела ВСУ осколочное ранение основной фаланги третьего пальца правой кисти получила женщина 1991 года рождения.

Всего же с 6 по 18 мая на территории Донецкой Народной Республики ранения различной степени тяжести в результате непрекращающихся артобстрелов со стороны Украины получили 42 человека, из них 8 гражданских женщин, 9 гражданских мужчин, в том числе двое детей, и 25 военнослужащих республики. За указанный период погибло 14 человек, среди которых 13 военнослужащих республики, 1 гражданская женщина, погибшая в поселке Крутая Балка под Ясиноватой 17 мая.