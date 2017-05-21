Донецк, 21 мая, 2017, 17:19 — ИА Регнум. Руководитель Министерства промышленности и торговли Донецкой Народной Республики Алексей Грановский прокомментировал ситуацию, сложившуюся после перехода ряда предприятий Республики на внешнее управление. Он отметил, что любой переходный период — вещь болезненная. Тем более в экономике, где многое завязано на судьбах тысяч людей.

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Так, химический концерн «Стирол» до войны формировал до 40 процентов бюджета Донецкой области и на нём работало 4500 человек. На момент введения внешнего управления в штате оставалось чуть более двух тысяч. Мало того, что такой большой промышленный комплекс, как «Стирол», вообще непросто запустить в работу, так он ещё находится вблизи линии фронта. А Докучаевский флюсо-доломитный комбинат, являясь градостроительным предприятием, вообще стоит практически на передовой.

Что касается «Донецккокса», то его владелец — «Метинвест» Рината Ахметова ещё в 2012 году вырезал коксовые батареи и фактически вывел это предприятие из строя. Теперь приходится содержать и само предприятие, и социалку за счёт других работающих заводов.

Государственная стратегия развития включает в себя запрет на поднятие стоимости электроэнергии. Принимаются в ДНР и другие меры по снижению себестоимости продукции. Директорам предприятий Минпром помогает в реализации продукции, поскольку прежние хозяева ликвидировали на них коммерческие службы. Это касается и Юзовского металлургического завода, чей запуск предусмотрен на ближайшие месяцы. Большая часть его продукции будет реализована внутри Республики.

Усиливается кооперация между госпредприятиями, где введено внешнее управление. Все они теперь входят в единое экономическое пространство Республики, где государственному сектору отдаются приоритеты.