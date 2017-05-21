Калуга, 21 мая, 2017, 15:22 — ИА Регнум. Только в двух из 11 домов, которые по докладу калужских властей были введены в эксплуатацию в области в конце 2016 — начале 2017 годов для переселенцев из ветхого жилья, проживают люди. Об этом 20 мая сообщил корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель штаба Общероссийского народного фронта в Калужской области Дмитрий Рябов.

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По его словам, опрос, проведенный активистами ОНФ, показал, что хотя процесс переселения граждан уже начался, но строительные работы во многих домах не завершены. Так, в одном из вселенных домов отключен газ, а в подвальном помещении стояла вода.

В других домах для переселенцев, о которых чиновники поспешили доложить руководству, как о введённых в эксплуатацию, во время проверки еще продолжались отделочные работы. Сами граждане в этот недострой оказываются вселяться.

Неординарное строительное решение общественники зафиксировали и в селе Подборки Козельского района. Здесь, вход в подвал построенного дома представляет собой вертикальный спуск по металлическим прутьям, вмонтированным в стену. Таким образом, доступ в подвальное помещение для жителей, а также для работников коммунальных и аварийных служб существенно затруднен. Примечательно, что отсутствие привычного входа предусмотрено строительным проектом. Теперь для того, чтобы сделать нормальный вход в подвал, жильцам предлагается внести дополнительные средства.

«Возникает естественный, на наш взгляд, вопрос: с какой целью происходит ввод в эксплуатацию недостроенных домов и показывается выполнение программы в то время, когда о завершении работы говорить еще не приходится? Такое положение дел отмечено не только в Козельском, но и Бабынинском, Людиновском и Куйбышевском районах», — заявил член регионального штаба Общероссийского народного фронта в Калужской области Алексей Зеленев.

«К сожалению, мы продолжаем встречаться с примерами предоставления недостоверной отчетности, и пример Калужской области — лишнее тому подтверждение. Накануне завершения программы подобные ситуации просто недопустимы. Чтобы свести число таких случаев к нулю, в завершающий этап программы особо необходимо ужесточение контроля за качеством жилья для переселенцев», — считает, руководитель Центра ОНФ «Народная экспертиза» Виктор Рожков.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории калужского региона реализуется областная адресная программа по переселению из аварийного жилищного фонда. В рамках программы до сентября 2017 года планируется расселить порядка 8,5 тысяч человек, из более, чем 500 аварийных домов, а также построено 180 тысяч квадратных метров нового жилья для людей, проживавших в ветхом жилье.

Новые квартиры получили уже более 6 тыс. семей. Более 2,6 млрд. рублей — это средства Государственной корпорации и порядка 2,5 млрд рублей средства области.