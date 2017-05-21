Берлин, 21 мая, 2017, 15:25 — ИА Регнум. Бывший директор Центрального разведывательного управления и Агентства национальной безопасности США Майкл Хэйден заявил, что в Кремле рассматривают американского президента Дональда Трампа как «полезного идиота». Об этом Хэйден заявил в интервью германской газете Bild.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трампарарамп

Хэйден заявил, что ещё в ноябре 2016 года всего за несколько дней до президентских выборов в США он пытался понять, почему Трамп симпатизирует президенту России Владимиру Путину.

И вот, шесть месяцев спустя с «глубоким разочарованием» Хэйден вынужден констатировать, что определение «полезный идиот» до сих пор является весьма подходящим для хозяина Белого дома.

Экс-директор ЦРУ напомнил об увольнении директора Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймса Коми и исполняющей обязанности генпрокурора Салли Йейтс, которые открыто выступали с других политических позиций нежели Трамп. Хэйден считает, что эти действия Белого дома заставляют американцев чувствовать себя «немного как в Никарагуа».

Также Хэйден напомнил, что спецслужбы США подозревают Россию во влиянии на ход избирательной кампании в США. При этом российская сторона не раз указывала, что никто никогда не видел внятных доказательств такого вмешательства.

Тем не менее Хэйден предостерегает Германию от «возможного вмешательства» в выборы в бундестаг, которые пройдут 24 сентября.

Напомним, ранее в мае статья Хэйдена о Трампе была опубликована в издании The Washington Post. В этой статье экс-директор ЦРУ написал, что Трамп для Москвы — «polezni durak». Такую же характеристику Трампу ещё в 2016 году дала экс-госсекретарь Мадлен Олбрайт.