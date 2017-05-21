Ричмонд, Канада, 21 мая, 2017, 14:32 — ИА Регнум. В канадском городе Ричмонд морской лев подплыл к набережной схватил маленькую девочку за платье и утащил в воду. Об этом сегодня, 21 мая, сообщают местные СМИ.

Pixabay.com Морской лев

Очевидцы произошедшего выложили на видеохостинге YouTube запись произошедшего. В начале ролика хищник неторопливо плавает рядом с набережной, а люди бросают ему куски хлеба.

В какой-то момент, маленькая девочка садится на парапет набережной, чтобы бросить морскому льву ещё хлеба, но хищник резко выныривает из воды, хватает пастью девочку за платье и утаскивает в море.

Один из наблюдавших этот инцидент мужчин тут же бросается в воду и благополучно вытаскивает девочку. Оба промокли и немного шокированы, но видимых повреждений не получили.

Посмотревшие эту видеозапись биологи отметили, что это был самец калифорнийского морского льва. Это довольно крупный хищник, который обитает вдоль тихоокеанского побережья Северной Америки.