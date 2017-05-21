Ташкент, 21 мая, 2017, 14:05 — ИА Регнум. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев поздравил Хасана Рухани с убедительной победой на выборах и переизбранием президентом Исламской Республики Иран, сообщает МИД 21 мая Узбекистана.

Иван Шилов ИА REGNUM Хасан Рухани

«Результаты выборов стали свидетельством высокого доверия народа Ирана к проводимой Вами внутренней и внешней политике», — говорится в послании Мирзиёева.

Президент Узбекистана выразил уверенность, что стороны совместными усилиями поднимут взаимовыгодное партнерство на качественно новый уровень.

«Шавкат Мирзиёев пожелал Хасану Рухани долгих лет жизни, крепкого здоровья, благополучия и достижения новых рубежей в ответственной государственной деятельности, а дружественному иранскому народу — мира и процветания», сообщает МИД.

Как ранее сообщало ИА REGNUM Узбекистан и Иран отметилинаметившиеся позитивные тенденции в развитии межгосударственных отношений, в том числе в рамках ООН, Шанхайской организации сотрудничества, Организации исламского сотрудничества.

В ходе пятого раунда узбекско-иранских межмидовских политических консультаций 13 марта, стороны выразили взаимную заинтересованность в углублении торгово-экономических, инвестиционных, транспортно-коммуникационных связей.

В ходе переговоров была отмечено, что в в этом контексте особую важность приобретает реализация межрегионального транспортного коридора Узбекистан-Туркмения-Иран-Оман».

Иран признал независимость Узбекистана 25 декабря 1991 года, дипломатические отношения между двумя странами установлены 10 мая 1992 года.

Договорно-правовую базу двусторонних отношений составляют более 59 межправительственных и межведомственных соглашений.

По итогам 2014 года товарооборот двумя странами составил $374,9 млн. Данные о товарообороте за последующие годы отсутствуют.