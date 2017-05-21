Тбилиси, 21 мая, 2017, 13:55 — ИА Регнум. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили находится с визитом в Иордании, где принимает участие во «Всемирном экономическом форуме стран Ближнего Востока, Северной и Восточной Африки (MENA) 2017 года».

Gov.ge Георгий Квирикашвили прибывает на Форум

По информации пресс-службы правительства Грузии, 20 мая премьер-министр принял участие в церемонии открытия форума, на которой с приветствием к его участникам выступили принц Иордании Хуссейн бин аль-Абдалла, король Испании Филипп VI, учредитель Всемирного экономического форума Клаус Шваб.

Стороны обсудили вопросы регионального экономического сотрудничества, развития новых технологий, вовлечения молодежи в эти процессы и использования новых возможностей.

В первый день визита глава правительства Грузии уже провел ряд двусторонних встреч. В частности, его принял король Иордании Абдалла II. На встрече было отмечено, что в последний период грузино-иорданские отношения развиваются очень активно, а отмена визового режима для граждан Иордании (соответствующее решение правительство Грузии приняло в январе текущего года) будет способствовать дальнейшему углублению плодотворного сотрудничества.

Особое внимание стороны уделили процессам, протекающим на Ближнем Востоке, и вопросам глобальной безопасности. Премьер-министр Грузии поблагодарил короля Иордании за поддержку территориальной целостности Грузии.

Вопросы сотрудничества Георгий Квирикашвили обсудил и с премьером, министром обороны Иордании Хани аль-Мульки. С целью дальнейшего углубления взаимоотношений в экономической сфере стороны договорились об активизации работы совместной экономической комиссии. По окончании этой встречи было подписано соглашение между правительствами Грузии и Иордании о сотрудничестве в сфере туризма.

Премьер-министр Грузии в рамках проходящего в Иордании форума также встретился с королем Испании Филиппом VI, министром иностранных дел Норвегии Борге Бренде и учредителем Всемирного экономического форума Клаусом Швабом.

Планируется выступление Квирикашвили на форуме на панели Европа и MENA: от соседства к общей судьбе».

Визит в Иорданию делегация Грузии завершит 21 мая. В ее состав также входят госминистр по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Виктор Долидзе, первый заместитель министра иностранных дел Давид Залкалиани, заместитель министра экономики и устойчивого развития Геннадий Арвеладзе и советник премьера в вопросах международных отношений Тэдо Джапаридзе.

В последний период Грузия особенно активно идет по пути поиска новых направлений во внешней политике, новых политических и торгово-экономических партнеров. Одним из таких направлений рассматривается регион Ближнего и Среднего Востока.