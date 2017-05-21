Калуга, 21 мая, 2017, 13:48 — ИА Регнум. В Калужской области сразу три человека — мужчина 1982 года рождения, его сожительница 1977 года и их знакомая 1964 года рождения — погибли утром 21 мая в результате пожара в селе Брынь Думиничского района. Об этом сообщила корреспонденту ИА REGNUM следователь Сухиничского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Калужской области Елена Балахнова.

Пресс-служба следственного управления СКР по Калужской области Дом после пожара

По ее словам, проживавшие в двухквартирном доме мужчина и женщина ранее злоупотребляли спиртным. Накануне пожара к ним пришла их знакомая, и все трое начали распивать спиртное, а также предположительно курили в доме. По предварительным данным, причина пожара бытовая — неосторожное обращение с огнем со стороны потерпевших.

Следователем проведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы для установления телесных повреждений и причины смерти погибших, пожаро-техническое исследование на предмет причины пожара.

Также проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в Калужской области произошлоболее 800 пожаров в которых погибло 69 человек и в том числе трое детей. 39% пожаров возникло по причине неисправного электрооборудования, 23% пришлось на печи, а 19% — на неосторожное обращение с огнем.