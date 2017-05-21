Токио, 21 мая, 2017, 13:49 — ИА Регнум. Японские власти созвали экстренное заседание национального Совета Безопасности после очередного ракетного пуска в Корейской Народно-Демократической Республике. Об этом сегодня, 21 мая, пишет Japan Times.

Совет безопасности Японии

Генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга заявил, что очередной баллистический пуск с территории КНДР — это прямое открытое нарушение резолюции Организации Объединенных Наций.

Министерство иностранных дел Японии по дипломатическим каналам направило властям КНДР официальный протест в связи с очередным ракетным пуском.

Новый президент Республики Корея Мун Чжэ Ин также созвал южнокорейский Совет национальной безопасности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в КНДР был осуществлен очередной пуск неизвестной баллистической ракеты.

По данным японских военных, ракета пролетела порядка 500 км и упала в акваторию Японского моря.