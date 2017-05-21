Из-за пуска ракеты КНДР в Японии и Южной Корее созваны Советы безопасности
Токио, 21 мая, 2017, 13:49 — ИА Регнум. Японские власти созвали экстренное заседание национального Совета Безопасности после очередного ракетного пуска в Корейской Народно-Демократической Республике. Об этом сегодня, 21 мая, пишет Japan Times.
Генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга заявил, что очередной баллистический пуск с территории КНДР — это прямое открытое нарушение резолюции Организации Объединенных Наций.
Министерство иностранных дел Японии по дипломатическим каналам направило властям КНДР официальный протест в связи с очередным ракетным пуском.
Новый президент Республики Корея Мун Чжэ Ин также созвал южнокорейский Совет национальной безопасности.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в КНДР был осуществлен очередной пуск неизвестной баллистической ракеты.
По данным японских военных, ракета пролетела порядка 500 км и упала в акваторию Японского моря.