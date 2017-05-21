Ежедневно телеграм-каналы и тиктоки заполняют видео конфликтов между украинским населением, не желающим погибать за интересы Зеленского, и тэцэкашниками, которые ловят местных жителей в духе традиций людоловов эпохи Руины, для отправки на обваливающийся фронт. И к нынешнему режиму Зеленского население всё больше относится как к оккупантам.

Иван Шилов ИА Регнум Днепропетровск, подполье

Конфликты с сотрудниками территориальных центров комплектования (ТЦК — аналог военкомата. — Прим. ред.) начали переходить из вербальной формы в силовое противодействие.

24 января в районе станции «Пчелкино» (между Краматорском и Дружковкой, территории ДНР, оккупированные в 2014 г. Украиной. — Прим. ред.) нашли четырех тэцэкашников из Кировограда с ножевыми ранениями, переломами и множественными гематомами (у одного была проломлена черепная коробка). В этот же день их эвакуировали в Днепропетровск. В ходе проведения хирургических операций в больнице им. Мечникова двое скончались.

Этой информации, опубликованной одним из местных пророссийских телеграм-каналов, у меня как у выходца из славного города Екатеринослава (ныне более известного под названием Днепропетровск и стыдливо обрезанного украинскими властями до короткого «Днепр») есть все основания доверять.

И такой информации поступает всё больше.

Жители Днепропетровска всё чаще выходят на контакт с российской армией, предлагая свою помощь. Русское подполье передает разведывательную информацию о размещении вражеских военных объектов для нанесения точных ударов и подтверждения целей. Подпольные сети собирают важные данные о действиях украинских оккупационных сил, их планах и ресурсах.

В том числе источники среди русского подполья в Днепропетровске косвенно подтвердили успешный удар ВС РФ по пункту временной дислокации ВСУ в Селидово, где, по разным оценкам, базировалось минимум несколько сотен человек. Сообщается, что из Селидово в Днепровский морг 4-й многопрофильной клинической больницы поступило около 50 тел и фрагментов трупов военнослужащих ВСУ. Все с ранениями, одинаково характерными для кассетных боеприпасов. Следует учитывать, что это лишь один из моргов, куда свозили останки.

6 февраля в Днепропетровске действия подполья сорвали визит главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, когда в публичном пространстве появилась информация о начале его вояжа и его маршруте. Его охране пришлось срочно отменять визит Борреля, заменяя его на второстепенного чиновника, с которым затем и пришлось делать фотоотчёт.

Volodymyr Tarasov/Global Look Press Визит Жозепа Борреля на Украину

Обычно о посещениях таких «туристов» сообщали уже постфактум, когда они покинули территорию. Часто такие экскурсии для ВИПов сопровождались запуском бутафорской воздушной тревоги. Но теперь благодаря русскому подполью была вскрыта тщательно согласованная засекреченная процедура поездки. Еще в процессе визита не только российские спецслужбы, но и российские СМИ уже были о нём проинформированы. Из-за страха перед партизанами руководству охраны приходится срочно менять маршруты, машины, программу, чтобы минимизировать риски для высокопоставленных лиц. Хотя еще недавно они перемещались по Украине без проблем.

Активная радикализация среди населения не только по отношению к сотрудникам ТЦК, но и киевским властям развивается не на пустом месте.

Недавно в Днепропетровске произошел резонансный и весьма показательный случай.

Бывшие сотрудники спецподразделения МВД Украины «Беркут» отказались пополнять ряды украинской штурмбригады «Лють». Интернет облетело видео, на котором заместитель начальника главного управления нацполиции в Днепропетровской области Владимир Богонис вместе с майором полиции Андреем Селко требуют от бывших беркутовцев вступить в штурмовую бригаду, ссылаясь на якобы соответствующий приказ уже бывшего главкома Валерия Залужного, а также на выдуманные статьи в Конституции.

Бойцы полицейского спецназа отказались отправляться в окопы, максимум они готовы нести службу на блокпостах. И тут обращает на себя внимание аргументация, которая очень точно показывает, что раскол, поразивший украинское общество 10 лет назад, никуда не исчез и в определенных обстоятельствах сразу же даёт о себе знать.

Во время перепалки бойцы припомнили, что во времена майдана, в 2014 году, именно полиция и сотрудники «Беркута» стали жертвой государственного переворота, после которого их же обвинили в преступлениях. Реплика, казалось бы, невозможная в современных украинских реалиях. Но она прозвучала!

Конфликт закончился тем, что беркутовцы отказались ставить какие-либо подписи и становиться «мясом», посоветовав своим командирам отправляться на фронт лично. Позже стало известно, что спецполк полиции, состоявший из бывших бойцов «Беркута», был расформирован за отказ записываться в бригаду «Лють».

Андрей Стенин/РИА Новости Сотрудники правоохранительных органов («Беркут») во время столкновений с митингующими на площади Независимости в Киеве

Закономерно и то, что вся беседа шла на чистейшем русском языке. А на каком же еще говорить гражданам Екатеринослава? Тут ничего не изменилось ни за два с половиной столетия от основания города, ни за десятилетие с того момента, как автор этих строк вынужден был его покинуть.

Украинские власти тщательно пытаются замалчивать подобные факты, но с каждым днем их становится скрывать все сложнее, и информация о бунтах всё чаще проникает в медийное пространство.

Упомянутые эпизоды показывают напряженность в обществе и эмоциональный настрой граждан. И это достаточно быстро переходит во враждебность в отношении действующих властей в Киеве. А это, в свою очередь, приводит к росту подпольной сети, появлению людей, готовых с риском для жизни вести борьбу с украинской властью.

А ещё на ум приходит аналогия со схожими условиями времён Великой отечественной войны. Когда полицаи и прочие приспешники гитлеровцев попадались в руки населения, не всем «повезло» остаться живыми до судебного разбирательства. Как, например, одесское подполье в основной массе вынесло свой вердикт предателям своего народа. Есть вероятность, что нынешних людоловов-тэцэкашников, как и других представителей нацистского режима, будет ждать схожая участь при попадании в руки народа в процессе освобождения территорий.

Тем более что сил, способных помешать людям проявлять гражданскую сознательность, в первые дни после освобождения будет немного…