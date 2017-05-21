Калуга, 21 мая, 2017, 13:19 — ИА Регнум. Более 100 любителей отечественной истории и военного дела, реконструкторы из Калуги, Москвы, Орла, Мценска, Ливн, Подольска, Коломны, Ступино и белорусскогоВитебска собрались 21 мая в калужском музее-заповеднике «Полотняный Завод», чтобыпринять участие в военно-историческом фестивале на тему «Там, вдали, за рекой. 1917−1922», посвященном огненным событиям Гражданской войны, сообщает корреспондентИА REGNUM.

Elo4kam Парадный вход барского дома усадьбы Полотняный завод

По информации организаторов, впервые на территории парка усадьбы семьиГончаровых, родственными узами связанной с великим русским поэтом Александром Пушкиным, проходит столь масштабная для регионареконструкция событий Гражданской войны.

Фестиваль 2017 года в Полотняном заводе напрямую объединен с революционными событиями 1917 года, столетие которых жители Российской Федерации вспоминают в эти дни. Отречение от престола императора НиколаяII, февральская и октябрьская революции привели страну к открытой, вооруженной конфронтации различных политических сил, главными из которых стали большевики, взявшие в свои руки власть в Петрограде, и представители буржуазно-монархических сил, стремившихся к решению вопроса государственного устройства посредством созыва Учредительного собрания.

Коснулась Гражданская война и семьи Гончаровых. Последний владелец Полотняного Завода — Константин Гончаров, родившийся в 1900 годуи вступивший в наследство имением и фабрикой в 1918 году покинул Полотняный Завод и пропал без вести в пучинеГражданской войны.

В рамках военно-исторического фестиваля в Полотняном Заводе, в формате уроков «живой истории», было представлено два эпизода. Первый, касается борьбы за власть на местах между большевиками и представителями Временного правительства.

Реконструкция, состоявшаясяу главного дома Гончаровых, наглядно проиллюстрировала событие, произошедшее 19 октября 1917 года. В этот день верными Временными правительству войсками был взят штурмом дом калужского гражданского губернатора, в котором в октябре 1917 года заседал большевистский Совет солдатских депутатов. Разгон большевиковв Калуге стал, по мнению очевидцев, альтернативой Петроградским событиям 25 октября 1917 года.

Пресс-служба правительства Калужской области Фрагмент исторической реконструкции штурма дома гражданского губернатора, в котором находились большевики

Второй эпизод урока «живой истории» перенесет посетителей военно-исторического фестиваля в Полотняном Заводе в 1919 год. Силами военно-исторических реконструкторов показан полевой бой между частями Красной армии и белогвардейцами, произошедший летом 1919 года в ходе наступления на на Орел армией генерала Деникина. В этот напряженный для Советской власти момент, когда угроза нависла над Москвой, были мобилизованы все силы калужских большевиков.

Фестиваль в Полотняном Заводе станет первой в Калужской области попыткой обратиться через военно-историческую реконструкцию к периоду Гражданской войны

Кроме того, в парке усадьбы Гончаровых, гости могли познакомиться с экспонатами времен Гражданской войны, выставкой оружия и артиллерии, преодолеть интерактивную полосу препятствий, покататься на лошадях и пострелять в шумовом тире.

Военно-исторический фестиваль «Там вдали, за рекой. 1917 — 1922» стал продолжением традиции, заложенной в 2016 году, когда в Полотняном Заводе в рамках всероссийской патриотической акции «Дороги Победы» состоялся первый военно-исторический фестиваль «Вспомним, братцы, россов славу». Он был посвящен 75-летию битвы за Москву в Великую Отечественную войну и другим страницам военной истории России от Великого стояния на реке Угре 1480 года до боев Первой мировой войны 1914 — 1918 годов.