Москва, 21 мая, 2017, 13:14 — ИА Регнум. «Тревожит не только сам факт пуска, но и реакция на него американской стороны. И вот здесь с учетом сложной внутриполитической ситуации в самих США возможны любые неожиданности. Дональду Трампу для самоутверждения сейчас просто необходимы какие-то «маленькие победы», — заявил член Совфеда Клинцевич.

Mil.ru Пуск ракеты

Сенатор сожалеет, что в КНДР этого не понимают.

По его мнению, очередной ракетный пуск, какими бы причинами его Пхеньян ни объяснял, следует отнести к факторам, вызывающим обоснованную тревогу. И хотя уже можно сбиться со счета, называя число совершенных пусков, каждый такой случай воспринимается в мире как своего рода чрезвычайное происшествие, указал парламентарий.

Северная Корея осуществила запуск ракеты неопределенной модификации, сообщают южнокорейские СМИ со ссылкой на военных. «Северная Корея произвела сегодня днем пуск неизвестной ракеты из района Пукчхан провинции Пхенан-Намдо», — говорится в заявлении Объединенного комитета начальников штабов.