В Госдуме призвали руководство Transparency International уволить Шуманова
Москва, 21 мая, 2017, 13:03 — ИА Регнум. Таким образом, по мнению парламентария, организация сможет сохранить свое лицо.
«Господин Шуманов, на мой взгляд, ведет себя совершенно неадекватно. Было бы правильно, и я бы порекомендовал сделать это руководству Transparency International, снять его с должности как можно быстрее, чтобы организация могла сохранить свое лицо», — сказал Исаев.
Он возмущен тем, что Шуманов в ответ на законное предложение депутата Госдумы проверить общественную организацию отвечает шантажом и глупыми угрозами.
Заместитель гендиректора российского отделения Transparency International Илья Шуманов написал в Facebook: «Хотел немного отдохнуть, а вместо этого придется пилить расследование по мадам экс-прокурору". Запись стала реакцией на предложение Поклонской провести антикоррупционную проверку Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и российского отделения Transparency International.
Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев просит Генпрокуратуру проверить высказывания замглавы Transparency International Russia Ильи Шуманова в отношении депутата Натальи Поклонской.