Москва, 21 мая, 2017, 13:03 — ИА Регнум. Таким образом, по мнению парламентария, организация сможет сохранить свое лицо.

Mil.ru Уволить!

«Господин Шуманов, на мой взгляд, ведет себя совершенно неадекватно. Было бы правильно, и я бы порекомендовал сделать это руководству Transparency International, снять его с должности как можно быстрее, чтобы организация могла сохранить свое лицо», — сказал Исаев.

Он возмущен тем, что Шуманов в ответ на законное предложение депутата Госдумы проверить общественную организацию отвечает шантажом и глупыми угрозами.

Заместитель гендирект­ора российского отдел­ения Transparency Int­ernational Илья Шуманов написал ­в Facebook: «Хотел нем­ного отдохнуть, а вме­сто этого придется пи­лить расследование по­ мадам экс-прокурору"­. Запись стала реакцией на предложение Поклонской прове­сти антикоррупционную­ проверку Фонда борьб­ы с коррупцией Алексе­я Навального и россий­ского отделения Trans­parency International­.

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев просит Генпрокуратуру проверить высказывания замглавы Transparency International Russia Ильи Шуманова в отношении депутата Натальи Поклонской.