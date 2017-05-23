Вашингтон, 23 мая, 2017, 19:19 — ИА Регнум. В своем докладе Коутс подчеркивает неготовность обеих сторон к компромиссу; в предыдущем докладе, который представил осенью 2016 года еще Джеймс Клэппер, был сделан акцент на росте военного потенциала Азербайджана и воздействии экономического кризиса. Вместе с тем оба докладчика обошли стороной попытки внешних сил еще больше накалить противостояние между Арменией и Азербайджаном.

Иван Шилов ИА REGNUM Дэниел Коутс

Интересно, что Коутс указывает на попытки Баку наладить отношения по трем направлениям — с Ираном, Западом и Россией, в то время как поиски союзника на Западе сопровождаются необходимостью проводить четкую грань между Западом и стратегическим партнером Турцией, которая обрывает с Западом «последние нити». Зато Коутс ставит Турцию на одну доску с Азербайджаном в вопросе подавления инакомыслия, нарушений прав человека и свободы прессы.

Каковы сценарии, предполагаемые американскими аналитиками в отношении конфликта вокруг НКАО, читайте здесь: «Кто и почему хочет начать войну в Нагорном Карабахе»

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