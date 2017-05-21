Порошенко: Украинцы проживут без российских соцсетей
Киев, 21 мая, 2017, 12:53 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что граждане его страны вполне способны прожить без российских социальных сетей. Об этом сегодня, 21 мая, сообщает телеканал «112 Украина».
«Без подконтрольных КГБ-ФСБ социальных сетей мой украинский народ тоже способен прожить», — сказал Порошенко.
Как ранее сообщало ИА REGNUM 16 мая президент Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении санкций в отношении социальных сетей «ВКонтакте», «Одноклассники», а также интернет-ресурсов «Яндекс» и Mail.Ru.
При этом СНБО заявил, что граждан Украины не будут наказывать за обход блокировки российских сайтов.
На Украине это решение вызвало массовое недовольство. Один из украинских юристов подал на решение Порошенко о запрете российских социальных сетей и интернет-ресурсов в суд.