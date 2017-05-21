Киев, 21 мая, 2017, 12:53 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что граждане его страны вполне способны прожить без российских социальных сетей. Об этом сегодня, 21 мая, сообщает телеканал «112 Украина».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко

«Без подконтрольных КГБ-ФСБ социальных сетей мой украинский народ тоже способен прожить», — сказал Порошенко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM 16 мая президент Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении санкций в отношении социальных сетей «ВКонтакте», «Одноклассники», а также интернет-ресурсов «Яндекс» и Mail.Ru.

При этом СНБО заявил, что граждан Украины не будут наказывать за обход блокировки российских сайтов.

На Украине это решение вызвало массовое недовольство. Один из украинских юристов подал на решение Порошенко о запрете российских социальных сетей и интернет-ресурсов в суд.