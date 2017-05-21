Архангельск, 21 мая, 2017, 12:52 — ИА Регнум. Гендиректором ОАО «Архангельский морской торговый порт» (АМТП) избран Владимир Серебренников. Об этом сообщает агенство «Портньюс».

Sasha Krotov Архангельск. Порт

Срок избрания — один год. Как следует из материалов компании, полномочия предыдущего директора Виктора Воробьева были досрочно прекращены с 19 мая 2017 года.

ОАО «Архангельский морской торговый порт» является транспортной организацией, выполняющей функции оператора морского терминала Архангельского транспортного узла. Основной целью деятельности порта является укрепление ведущей позиции на рынке стивидорных услуг Северо-Запада России и повышение роли ответственного оператора морского терминала порта Архангельск.

Главным и приоритетным направлением работы порта определена Российская Арктика, где начинается разработка крупных месторождений нефти и газа, ведется активное строительство объектов промышленной инфраструктуры, требующее поставок большого количества различных видов грузов. Грузооборот ОАО «Архангельский морской торговый порт» в 2016 году составил 1 млн 342,6 тыс. тонн.

Однако, каждый год грузооборот АМТП падает. Например, за три месяца 2017 года поротом было обработано 233,5 тонны грузов, тогда как в этот период 2016 года эта цифра составила 427 тонн. Снижение оборотов касается как экспорта, так и импорта, так и каботажных грузов.

Напомним, что, как уже сообщало ИА REGNUM, ОАО «Архангельский морской торговый порт» может в ближайшее время сменить собственника. На роль нового «хозяина» претендует компания с Кипра. Сделка была одобрена УФАС РФ.