Тбилиси, 21 мая, 2017, 12:40 — ИА Регнум. Продолжающиеся последние два дня проливные дожди нанесли ущерб регионам Грузии. Как передают 21 мая с мест грузинские телекомпании, проблемы в связи с непогодой возникли в районах как Восточной, так и Западной Грузии.

lemill.net Река Риони

В регионе Имерети в результате проливных дождей вышла из берегов река Риони, которая размыла дороги, затопила жилые дома, сельскохозяйственные угодья.

По информации Общественного телевидения Грузии, тяжелая ситуация сложилась в селе Жонети Цхалтубского района, где в результате наводнения без крова и урожая остались 8 семей.

В Боржомском районе в результате проливного дождя активизировались оползневые явления, и для оказания помощи оказавшимся в опасной зоне людям были вызваны спасатели.

Проливной дождь с градом создал серьезные проблемы жителям регионов Кахети, Квемо Картли, Шида Картли, Самегрело. Здесь также затоплены дома и сельскохозяйственные угодья, размыты и повреждены в результате камнепада и схода селевых потоков дороги. Местные власти создают комиссии для подсчета размеров нанесенного стихией ущерба. Мобилизована техника для расчистки заваленных камнями и оползнями дорог.

По прогнозам грузинских синоптиков, непогода и дожди с градом продолжатся по всей территории Грузии до 24 мая включительно.