Сыктывкар, 21 мая, 2017, 12:13 — ИА Регнум. Суд в Коми признал ставку по кредиту в 839,5% годовых действительной и обязал местную жительницу выплатить МФО около 200 тыс. рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Троицко-Печорского районного суда.

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Согласно материалам дела, ответчица взяла «быстрый» кредит в МФО 15 тыс. рублей. Индивидуальными условиями договора предусмотрено, что сумма займа дается под 839,500% годовых. С условиями договора займа ответчик был ознакомлен и согласен.

Обязанность по перечислению суммы займа микрофинансовой компанией была исполнена, денежные средства в размере 15 тыс. рублей были перечислены на банковскую карту ответчика.

В силу своих причин, заемщик не смог погашать кредитную задолженность вовремя. Тогда МФО начала начислять проценты по дням просрочки. В итоге сумма долга по договору потребительского займа составила 197 850 рублей. Из них 15 тыс. рублей сумма основного долга, проценты за пользование чужими денежными средствами — 182 850 рублей.

Суд нашел обоснованным требование о взыскании задолженности по договору потребительского займа в указанном размере.

Как сообщает пресс-служба суда, доводы ответчика о завышенном размере процентов суд признал несостоятельными, поскольку на момент заключения договора потребительского займа законодательство не содержало ограничений деятельности микрофинансовых организаций в части запрета по начисление заемщику — физическому лицу процентов по договору потребительского займа, срок возврата которых не превышает одного года.

Отметим также, что это не единичный случай в России, когда суд встает на сторону микрофинансовой организации. Судебная практика в таких делах всегда складывается не в пользу заемщика.