Москва, 21 мая, 2017, 12:14 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил коллектив Росгидромета и всех российский полярников с профессиональным праздником. Об этом сегодня, 21 мая, сообщает пресс-служба Кремля.

Советские полярники. 1938

В поздравительной телеграмме Путин отметил, что этот праздник — день признания заслуг представителей многих профессий, которые посвятили свою жизнь освоению Арктики и Антарктики.

Российский лидер особо отметил вклад в прославлении России как великой полярной державы многих поколений мужественных и сильных духом людей.

«Важно, что сегодня вы достойно продолжаете замечательные традиции своих предшественников, наращиваете российское присутствие на Белом континенте и в арктических широтах, деятельно участвуете в изучении этих перспективных регионов. И конечно, ценен ваш вклад в укрепление международного сотрудничества, в реализацию совместных проектов по сохранению уникальных природных ресурсов Арктики и Антарктики», — сказано в поздравительной телеграмме президента.

Президент напомнил, что 2017 год в России объявлен годом экологии, и работа полярников в этой связи будет иметь особое значение.

Путин пожелал полярникам воплощения всех планов и пожелал им успехов.