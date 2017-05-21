Сеул, 21 мая, 2017, 12:08 — ИА Регнум. Корейская Народно-Демократическая Республика произвела очередной запуск неопознанного объекта. Об этом сегодня, 21 мая, сообщает южнокорейское агентство «Рёнхап» со ссылкой на Министерство обороны Республики Корея.

TUBS, Cmglee Дальность полёта северокорейских ракет

«Северная Корея провела запуск неопознанного снаряда», — сказано в заявлении Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.

Южнокорейские военные предполагают, что речь идет об очередной баллистической ракете. Пуск был произведен из окрестностей Пукчанга, расположенного в провинции Южный Пхеньян.

Власти КНДР пока никак не прокомментировали эту информацию.