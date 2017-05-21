Индианаполис, США, 21 мая, 2017, 12:07 — ИА Регнум. Сообщается, что в квалификационном заезде Бурдэ не справился с управлением и врезался в стену на одном из поворотов трассы. Авария попала на видео.

Richard Munckton Гонка

Его машина несколько раз перевернулась и загорелась. Скорость автомобиля Бурдэ во время столкновения составляла 370 км/ч.

Спасателям понадобилось 10 минут на то, чтобы вытащить гонщика из автомобиля. Бурдэ не терял сознания ни во время аварии, ни во время перевозки в госпиталь.

Медики диагностировали у гонщика перелом костей таза в нескольких местах, а также перелом правого бедра.

В госпитале гонщику была сделана операция.

Автогонки Indy 500 (500 миль Индианаполиса) — наиболее популярная ежегодная гонка на автомобилях с открытыми колёсами, проводящаяся в Новом Свете, одно из престижнейших автомобильных соревнований в мире. Местом проведения соревнования традиционно является автодром «Индианаполис Мотор Спидвей».