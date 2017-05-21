Архангельск, 21 мая, 2017, 12:06 — ИА Регнум. По состоянию на 10:00 голосование на дополнительных выборах депутатов Архангельского областного Собрания депутатов шестого созыва и дополнительных выборах депутата Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва проходит на всех 134 избирательных участках. Об этом сообщили в пресс-службе облизбиркома.

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По данным комиссии, к этому времени проголосовали 2277 избирателей, что составляет 2,64%. В одномандатном избирательном округе № 14 (Котлас) явка составила 1,43%, в округе № 20 (Онежский район и архипелаг Новая Земля) — 3,80%, в округе № 31 (Шенкурский район и часть Вельского района) — 2,76%.

В Архангельске в настоящее время избирательные участки посетили 2,57% от числа избирателей, включенных в список в одномандатном избирательном округе № 4.

Напомним, что борьба развернулась за три мандата в областном Собрании и за одно кресло в Архангельской Гордуме. Два областных депутата, Александр Савкин и Сергей Мышковский, были осуждены. Андрей Палкин и городской депутат Дмитрий Юрков победили на выборах в Госдуму от Архангельской области в сентябре 2016 года.

Сейчас голосование проходит на части территории города Котласа, Вельского, Онежского, Шенкурского муниципальных районов, а также городского округа Новая Земля и в округе Майская горка города Архангельска.