Москва, 21 мая, 2017, 11:33 — ИА Регнум. Заместитель гендирект­ора российского отдел­ения Transparency Int­ernational Илья Шуманов написал ­в Facebook: «Хотел нем­ного отдохнуть, а вме­сто этого придется пи­лить расследование по­ мадам экс-прокурору"­. Запись стала реакцией на предложение Поклон­ской прове­сти антикоррупционную­ проверку Фонда борьб­ы с коррупцией Алексе­я Навального и россий­ского отделения Trans­parency International­.

Kremlin.ru Наталья Поклонская

Сотрудники зарубежных фондов обязаны соблюдать законы стран, в которых работают, заявил Пискарев.

«Мы обязаны ограждать наших граждан от любых угроз, особенно тех, которые неравнодушно, ответственно и преданно относятся к своему делу. Потому заявлением замглавы Transparency International Russia Ильи Шуманова мы намерены просить заняться правоохранительные органы», — сообщил глава комитета Госдумы.

Ранее вице-спикер Госдумы Владимир Васильев назвал недопустимыми высказывания, подобные тому, которое позволил Шуманов в отношении Поклонской, они могут быть расценены как шантаж и угрозы в ад­рес политика.

«Такого рода высказы­вания в адрес предста­вителя власти, которы­й исполняет свои полномочия, абсолютно нед­опустимы и могут быт­ь оценены как шантаж», — заявил Васильев.