Генпрокуратура проверит высказывание Шуманова в отношении Поклонской
Москва, 21 мая, 2017, 11:33 — ИА Регнум. Заместитель гендиректора российского отделения Transparency International Илья Шуманов написал в Facebook: «Хотел немного отдохнуть, а вместо этого придется пилить расследование по мадам экс-прокурору". Запись стала реакцией на предложение Поклонской провести антикоррупционную проверку Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и российского отделения Transparency International.
Сотрудники зарубежных фондов обязаны соблюдать законы стран, в которых работают, заявил Пискарев.
«Мы обязаны ограждать наших граждан от любых угроз, особенно тех, которые неравнодушно, ответственно и преданно относятся к своему делу. Потому заявлением замглавы Transparency International Russia Ильи Шуманова мы намерены просить заняться правоохранительные органы», — сообщил глава комитета Госдумы.
Ранее вице-спикер Госдумы Владимир Васильев назвал недопустимыми высказывания, подобные тому, которое позволил Шуманов в отношении Поклонской, они могут быть расценены как шантаж и угрозы в адрес политика.
«Такого рода высказывания в адрес представителя власти, который исполняет свои полномочия, абсолютно недопустимы и могут быть оценены как шантаж», — заявил Васильев.