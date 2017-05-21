Ташкент, 21 мая, 2017, 11:24 — ИА Регнум. Узбекистан и Туркмения заключили соглашение о разделе продукции, предусматривающее участие компании «Узбекнефтегаз» в разработке туркменского шельфа Каспийского моря. Об этом ИА REGNUM сообщили 21 мая в «Узбекнефтегазе».

Penyulap Добыча нефти в Каспийском море

В соответствии с соглашением, узбекская сторона будет поставлять добытые углеводороды в республику для загрузки нефтеперерабатывающих предприятий, «которые сейчас работают не на полную мощность из-за нехватки сырья».

«Кроме того, стороны пришли к согласию, что узбекская сторона будет экспортировать из Туркмении нефть с месторождения Киянлы. Данное сырье будет направляться для переработки на Бухарский нефтеперерабатывающий завод», — отметил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что данные договоренности достигнуты в ходе рабочего визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева 19−20 мая в Туркмению.

Ранее ИА REGNUM неоднократно сообщало о системном дефиците бензина в стране. В настоящее время ситуация стабилизировалась, однако в республике фактически отсутствует высокооктановое топливо. На автозаправках автомобилистам на сегодняшний день предлагается только бензин марки Аи-80.

В Узбекистане функционируют три нефтеперерабатывающих завода — Бухарский, Ферганский и Алтыарыкий. Из-за истощения узбекских месторождений, добыча нефти и газового конденсата в последние годы в республике падает.

Вместе с этим, компания Gas Project Development Central Asia (дочерняя структура Gazprom International) и НХК «Узбекнефтегаз» достигли на прошлой неделе договоренности о создании совместного предприятия по строительству нефтеперерабатывающего комплекса в Джизакской области Узбекистана.