Донецк, 21 мая, 2017, 11:11 — ИА Регнум. В результате очередного обстрела территории Донецкой Народной Республики со стороны Вооруженных сил Украины пострадали два человека. Об этом сегодня, 21 мая сообщает пресс-служба Министерства обороны ДНР.

Mil.gov.ua Обстрел

Сообщается, что за минувшие сутки ВСУ подвергли обстрелу Макеевку и Донецк. В результате обстрела пострадали два мирных жителя.

У одного из них осколочное ранение теменной области, у второго ранение правой ноги с переломом.

Кроме того, обстрелом в Макеевке были повреждены три дома, газопровод местного значения и линия электропередач, в результате чего был обесточен один многоквартирный дом.