Два человека получилил ранения в результате обстрела ВСУ в Донбассе
Донецк, 21 мая, 2017, 11:11 — ИА Регнум. В результате очередного обстрела территории Донецкой Народной Республики со стороны Вооруженных сил Украины пострадали два человека. Об этом сегодня, 21 мая сообщает пресс-служба Министерства обороны ДНР.
Mil.gov.ua
Обстрел
Сообщается, что за минувшие сутки ВСУ подвергли обстрелу Макеевку и Донецк. В результате обстрела пострадали два мирных жителя.
У одного из них осколочное ранение теменной области, у второго ранение правой ноги с переломом.
Кроме того, обстрелом в Макеевке были повреждены три дома, газопровод местного значения и линия электропередач, в результате чего был обесточен один многоквартирный дом.