Киев, 21 мая, 2017, 10:39 — ИА Регнум. Украинская служба телеканала EuroNews прекратила свое вещание. Об этом сегодня, 21 мая сообщает пресс-служба телеканала.

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«Украинская служба Euronews прощается. После почти 6 лет нашей работы, в воскресенье, 21 мая, Euronews прекратит вещание на украинском. Спасибо, что смотрели и читали нас», — сказано в сообщении пресс-службы телеканал EuroNews.

Напомним, украинская версия телеканала EuroNews была создана в октябре 2010 года. После государственного переворота на Украине в начале 2014 года новое руководство Госкомтелерадио и Национальной телекомпании Украины (НТКУ) инициировали прекращение отношений с телеканалом, как невыгодное с финансовой точки зрения для украинской стороны.

Кроме того, Госкомтелерадио указывало, что никак не может влиять на контент украинской версии Euronews.

Генеральный директор НТКУ Зураб Аласания в январе 2015 заявил журналистам, что задолженность Национальной телекомпании Украины перед Euronews составляет 11 млн евро.

«Зачем нам ее навязали? Не имею понятия. Программа идет 20 минут в день и есть большие вопросы, что именно они там показывают», — говорил Аласания об украинской версии Euronews.