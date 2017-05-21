Ташкент, 21 мая, 2017, 10:21 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению Короля Саудовской Аравии Салмана бин Абдулазиза Ол Сауда прибыл в эту страну для участия 21 мая 2017 года в Саммите арабо-мусульманских стран и США, сообщает МИД Узбекистана.

Press-service.uz Шавкат Мирзиёев в Саудовской Аравии

Состоялась церемония официальной встречи президента Узбекистана. В честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

В рамках визита главы Узбекистана намечено проведение ряда двусторонних встреч.

«На переговорах с королем и принцем Саудовской Аравии будут рассмотрены вопросы дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами в политической, торгово-экономической, инвестиционной и других сферах», — говорится в сообщении.

Вместе с этим, Мирзиёев в ходе начавшегося визита встретился с президентом Исламского банка развития Бандаром Хаджаром.

«На встрече отмечалось последовательное развитие отношений между Узбекистаном и ИБР, широкомасштабное сотрудничество сторон в разработке и реализации проектов в социально-экономическом направлении», отмечает МИД.

Подтверждением тому служит вложение Исламским банком развития средств в такие сферы в Узбекистане, как здравоохранение, образование, ирригация и мелиорация, энергетика, водоснабжение, коммунальное хозяйство, развитие дорожной инфраструктуры, поддержка малого бизнеса.

«По итогам переговоров подписан Меморандум о взаимопонимании между правительством Республики Узбекистан и Исламским банком развития о создании международного научно-исследовательского центра имени Имама Бухари», сообщает внешнеполитическое ведомство Узбекистана.

Узбекистан является членом ИБР с 2003 года, с того времени банк предоставил республике $115 миллионов на реализацию 9 проектов. Кредитные средства ИБР были направлены на оснащение медицинским оборудованием Республиканского центра экстренной медицинской помощи и его региональных филиалов, модернизацию и оснащение предприятия по производству асфальтобетона для развития автомобильных дорог столицы, строительство линии электропередачи 500 кВт от Сырдарьинской ТЭС до подстанции «Согдиана», оснащение общеобразовательных школ, финансирование частного предпринимательства в рамках кредитной линии, открытой Национальному банку внешнеэкономической деятельности в размере $15 млн.

Также, в ноябре 2014 года ИБР выделил правительству Узбекистана средства в размере 100 миллионов долларов на реализацию первой фазы проекта по строительству сельского жилья. На эти средства, в республике возведено около 70 тысяч жилых домов в сельской местности.