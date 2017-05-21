Сеул, 21 мая, 2017, 10:00 — ИА Регнум. Новый президент Республики Корея Мун Чжэ Ин назвал имена новых министров финансов, иностранных дел и первого советника по вопросам безопасности. Об этом сегодня, 21 мая, сообщает агентство «Рёнхап».

Korean Culture and Information Service Мун Чжэ Ин

Министерство финансов Южной Кореи возглавит Ким Дон Ён. Министром иностранных дел станет Кан Гён Хв, которая была помощницей бывшего Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна.

Советником президента Южной Кореи по национальной безопасности назначен Чон Ый Ён. Он был главным советником предвыборного штаба Мун Чжэ Ина по вопросам внешней политики.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 мая в Южной Кореи прошли досрочные президентские выборы. Ранее парламент Южной Кореи подверг импичменту первую женщину-президента этой страны Пак Кын Хе из-за громкого коррупционного скандала, а также вмешательства её друзей во внутриполитические дела страны.

На досрочных выборах одержал победу представитель демократической партии «Тобуро» Мун Джэ Ин. Он набрал 41,1% голосов избирателей.