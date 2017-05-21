Берлин, 21 мая, 2017, 09:10 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко считает, что экономические санкции Европейского союза против Российской Федерации, скорее всего, будут продлены. Об этом Порошенко заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель накануне, 20 мая.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко

«Мы договорились о том, что если Минские договоренности не будут выполняться, то с высокой долей вероятности санкции Европейского Союза будут продолжены. У нас есть твердая и последовательная поддержка Германии в этом вопросе», — заявил Порошенко.

Он подчеркнул, что санкции — это единственный способ заставить выполнять обязательства по Минским договоренностям.

«Констатировано, что РФ не выполняет Минские договоренности и нам необходимо сделать сценарий, который бы мотивировал Россию сесть за стол переговоров и выполнить то, что она обещала», — сказал Порошенко.

Напомним, перед началом переговоров Меркель заявила, что режим прекращения огня в Донбассе не соблюдается, а Минские соглашения никто не выполняет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российская сторона не раз указывала на тот факт, что главным виновником срыва Минских соглашений является Украина. Москва вообще не является стороной Минских соглашений и в принципе не может их выполнить.

Тем не менее США и Евросоюз увязали снятие экономических санкций с России с выполнением Минских соглашений.

Одним из первых пунктов Минских соглашений является введение режима прекращения огня и развод противоборствующих сторон от линии фронта. Этот пункт постоянно нарушается украинской стороной, о чем свидетельствуют ежедневные обстрелы позиций войск Народных Республик Донбасса.

Сам Порошенко накануне заявил, что в Донбасс отправлена очередная партия танков Т-80, которые примут участие в военных действиях.