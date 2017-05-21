Эр-Рияд, 21 мая, 2017, 08:33 — ИА Регнум. Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне Трамп прибыл в Эр-Рияд для проведения переговоров с королем Саудовской Аравии. Это первая зарубежная поездка Трампа в качестве президента США.

TEDxDelft Араб с мечом

В ходе одного их мероприятий король и его свита, а также Трамп и члены его делегации исполнили традиционный саудовский танец с мечам аль-арда. В танце принимал участие сам Трамп, государственный секретарь Рекс Тиллерсон и главный советник Трампа по политическим и стратегическим вопросам Стивен Бэннон.

Аль-арда является церемониальным танцем, смысл которого в выражении радости и гордости, а также в заверении короля в своей верности. Ранее этот танец ассоциировался с военными достижениями, в современности этот танец исполняется в особых случаях и на праздниках.

Напомним, министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр по итогам переговоров Трампа с королем заявил, что США и саудиты подписали соглашения на общую сумму $380 млрд.