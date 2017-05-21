Хэнфорд, США, 21 мая, 2017, 08:21 — ИА Регнум. Руководство Хэнфордского атомного комплекса в американском штате Вашингтон, в котором хранятся ядерные отходы, изучает возможность утечки после того, как на одежде одного из рабочих комплекса было обнаружено радиоактивное вещество. Об этом сегодня, 21 мая, сообщает CNN.

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Напомним, следы радиоактивного вещества были обнаружены на поисковом роботе и одежде одного из сотрудников комплекса. Инцидент произошел в начале мая. Сразу же после этого работающая на объекте компания-подрядчик провела экспертизу при помощи специальных инструментов. Признаков утечек радиоактивных веществ выявлено не было.

В комплексе были произведены все необходимые процедуры дезактивации, а зараженная одежда уничтожена.

У других сотрудников комплекса поражения радиоактивными веществами зафиксировано не было.

Затем в прессу просочились сведения о том, что в одном из тоннелей комплекса, где хранятся радиоактивные отходы, произошло обрушение. Степень повреждения хранилища не уточняется, но руководство комплекса утверждает, что угрозы распространения радиации нет.

Однако руководство Хэнфордского комплекса решило провести новую экспертизу на предмет утечки радиоактивных отходов.