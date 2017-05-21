Мексика депортирует гражданина РФ, избитого толпой в Канкуне
Мехико, 21 мая, 2017, 07:53 — ИА Регнум. Сообщается, что Национальный институт миграции Мексики направил в российское консульство запрос на предоставление документа, удостоверяющего личность Макеева, а также его проездного документа.
При этом отмечается, что депортировать Макеева власти Мексики смогут только после того, как будет завершено расследование обстоятельств нападения толпы мексиканцев на его дом в Канкуне, а также обстоятельства его поведения в прошлом.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что разъяренная толпа мексиканцев напала на дом в Канкуне, в котором проживал Макеев. Российский гражданин был серьезно избит и попал в больницу с тяжелыми травмами. Также известно, что Макеев ранил одного из нападавших, который затем скончался.
Причиной для нападения на Макеева послужили видеоролики о мексиканцах оскорбительного содержания, которые Макеев записывал и выкладывал в интернет.
Граждане Мексики уже создали петицию с требованием к властям штата Кинтана-Роо выслать Макеева из страны. Известно, что у него есть вид на жительство в Мексике.
Медики сообщили, что у Макеева серьезная черепно-мозговая травма, он парализован и находится в состоянии искусственной комы.