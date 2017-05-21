Мехико, 21 мая, 2017, 07:53 — ИА Регнум. Сообщается, что Национальный институт миграции Мексики направил в российское консульство запрос на предоставление документа, удостоверяющего личность Макеева, а также его проездного документа.

Pixabay.com Мексиканская настенная роспись

При этом отмечается, что депортировать Макеева власти Мексики смогут только после того, как будет завершено расследование обстоятельств нападения толпы мексиканцев на его дом в Канкуне, а также обстоятельства его поведения в прошлом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что разъяренная толпа мексиканцев напала на дом в Канкуне, в котором проживал Макеев. Российский гражданин был серьезно избит и попал в больницу с тяжелыми травмами. Также известно, что Макеев ранил одного из нападавших, который затем скончался.

Причиной для нападения на Макеева послужили видеоролики о мексиканцах оскорбительного содержания, которые Макеев записывал и выкладывал в интернет.

Граждане Мексики уже создали петицию с требованием к властям штата Кинтана-Роо выслать Макеева из страны. Известно, что у него есть вид на жительство в Мексике.

Медики сообщили, что у Макеева серьезная черепно-мозговая травма, он парализован и находится в состоянии искусственной комы.