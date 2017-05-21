Гавана, 21 мая, 2017, 07:19 — ИА Регнум. Правительство Кубы обнародовало комментарий в связи с опубликованными ранее поздравлениями президента США Дональда Трампа с Днем независимости Кубы, назвав высказывания американского лидера спорными и смешными. Об этом со ссылкой на зачитанное на кубинском государственном телеканале обращение правительства страны, сообщает 20 мая El Nuevo Herald.

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В правительстве Кубы назвали высказывания Трампа «противоречивыми и неуклюжими», подчеркнув при этом, что «кубинцы прекрасно помнят, что именно произошло 20 мая 1902 года». С этой даты начался период «неоколонии янки», конец которого был положен революцией Фиделя Кастро 1 января 1959 года.

Ранее президент США Дональд Трамп направил поздравления кубинскому народу с Днем независимости.

«Кубинский народ заслуживает правительства, которое мирно защищает демократические ценности, экономические, религиозные свободы и права человека, — заявил Трамп. — И моя администрация стремится к достижению этого».

Напомним, 20 мая 1902 года была образована Республика Куба, когда первым избранным президентом страны стал Томас Пальма.

Проамериканское правительство первого президента всячески лоббировало экономические интересы США, при нем на острове была организована американская военная база в бухте Гуантанамо.