Вашингтон, 21 мая, 2017, 06:26 — ИА Регнум. Первая леди США Меланья Трамп выразила беспокойство в связи с деятельностью пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера, сообщает 20 мая Politico.

Marc Nozell Меланья Трамп

Как заявил изданию Роджер Стоун, давний сподвижник президента США Дональда Трампа, Меланья «очень умная, и любой, кто думает, что она манекен, не понимает этого». Первая леди внимательно следит за новостями, и у нее есть «отличные инстинкты», подсказывающие как использовать свое влияние.

В последние недели внимание Меланьи Трамп сосредоточилось на пресс-секретаре администрации президента.

«Она была очень обеспокоена тем, что Спайсер не справляется со своей работой, что он не проявляют активности в защите президента», — сказал один внешний советник, который регулярно выступает с президентом.

Первую леди также волнуют утечки информации.

По мнению Трамп, многие люди в администрации США больше заинтересованы в обслуживании себя, чем главы государства.