Вашингтон, 21 мая, 2017, 05:32 — ИА Регнум. Основатель сети Twitter Эван Уильямс прокомментировал слова американского президента Дональда Трампа о том, что Twitter помог ему прийти к власти. Высказывание Уильямса 20 мая приводит американское издание The New York Times.

Ian Linkletter Эван Уильямс

Информация о том, что президент США выиграл выборы благодаря публикациям в сети Twitter, заставила одного из его создателей вновь задуматься над ролью его детища в современном мире.

«Это очень плохо, роль Twitter в этом, — заявил после некоторого раздумья Уильямс. — Если это правда, что он не был бы президентом, если бы не Twitter, то, да, я сожалею об этом».

Комментируя современное влияние социальных сетей, Уильямс оценивает их далеко не положительно. Люди используют Facebook для демонстрации самоубийств, избиений. Twitter в современном мире стал прибежищем троллинга и оскорблений. Растет число лживых публикаций, создаваемых как в политических целях, так и с целью получения прибыли. По мнению издания, создатель Twitter открыл ящик Пандоры.

«Я думал, что, когда каждый сможет свободно говорить и обмениваться информацией и идеями, мир автоматически станет лучшим местом, — говорит Уильямс. — Я был неправ по этому поводу».

Напомним, ранее в марте президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу FOX News, что если бы не Twitter, то он бы не стал президентом США. В то время когда мир наполнен фальшивыми СМИ, у Трампа, по его словам, есть «собственная форма СМИ», аудитория которой составляет 100 млн человек.