Воронеж, 21 мая, 2017, 09:36 — ИА Регнум. Третий международный конкурс «Воронежские духовые ассамблеи имени В. М. Халилова» завершился в областном центре 20 мая. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, на трехдневный фестиваль в Воронеже собрались 17 детских духовых оркестров, 12 духовых ансамблей, а также более сотни солистов из девяти городов России и Белоруссии.

Павел Ищенко ИА REGNUM В Воронеже прошел Третий международный конкурс «Воронежские духовые ассамблеи-2017 имени В. М. Халилова»

Марина Каширская ИА REGNUM Ансамбль на импровизированной сцене — на ступеньках театра

Участники соревновались в нескольких номинациях: жюри выбирало лучшие духовые оркестры, эстрадно-духовые оркестры, ансамбли и лучших солистов. Оценивали мастерство музыкантов знаменитые российские музыканты-духовики, военные дирижеры и исполнители: заслуженный работник культуры РФ Александр Бучнев, заслуженный артист РФ Александр Халилов (младший брат Валерия Халилова), заслуженный артист РФ Юрий Андросов, заслуженный артист РСФСР Александр Голышев, заслуженный артист РФ Вячеслав Прокопов, заслуженный работник культуры РФ Виктор Шорин, Марат Ахметшин и Дмитрий Кудрявцев.

Павел Ищенко ИА REGNUM В заключительный день фестиваль собрал сотни зрителей

Торжественное открытие конкурса состоялось 18 мая в зале воронежской филармонии. Конкурсные прослушивания солистов и ансамблей проходили 19 мая в детской школе искусств №11 им. М. И. Носырева, в которой и родилась идея проведения подобного конкурса.

Павел Ищенко ИА REGNUM Театр оперы и балета

В заключительный день состоялись оркестровые ассамблеи, выступления духовых коллективов, а также награждение победителей и выступление образцового оркестра Московского кадетского музыкального корпуса. Первоначально эти мероприятия должны были пройти на центральной площади города, но из-за неблагоприятного прогноза погоды концерт перенесли в зал Воронежского государственного театра оперы и балета.

Марина Каширская ИА REGNUM Два дня участники соревновались в номинациях «духовые оркестры», «эстрадно-духовые оркестры», «ансамбли» и «солисты»

Конкурс организован при поддержке департамента культуры Воронежской области и областного благотворительного вечера «Рождественские встречи» в рамках реализации государственной культурной политики по патриотическому воспитанию молодежи и развитию детских духовых коллективов.

Павел Ищенко ИА REGNUM Награждение лучших солистов и коллективов прошло 20 мая в зале театра оперы и балета

В феврале 2017 года конкурсу присвоили имя выдающегося российского музыканта и дирижера, члена Союза композиторов России, народного артиста РФ, генерал-лейтенанта Валерия Халилова. Он погиб 25 декабря 2016 года в катастрофе самолета Минобороны РФ Ту-154, который потерпел крушение на пути в сирийский город Хмеймим. Халилов и возглавляемый им Ансамбль песни и пляски имени Александрова должны были дать новогодний концерт для контингента российской авиабазы.

Марина Каширская ИА REGNUM В 2017 года конкурсу присвоили имя генерал-лейтенанта Валерия Халилова, погибшего при крушении самолета Ту-154 над Черным морем

По словам организаторов, конкурс направлен на возрождение и укрепление традиций открытых выступлений духовых оркестров, а также развитие и укрепление творческих, культурных и профессиональных связей между музыкантами российских регионов и стран СНГ.