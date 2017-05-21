Буэнос-Айрес, 21 мая, 2017, 10:33 — ИА Регнум. «Когда Бразилия чихает, у Аргентины начинается пневмония», — воспроизводит корреспондент испанской El País Карлос Куе пословицу, имеющую хождение в Буэнос-Айресе. — Президент Аргентины Маурисио Макри, находящийся с визитом в Японии, выразил через прессу поддержку президенту Бразилии Мишелу Темеру и надежду, что тот «справится с возникшим кризисом».

Pixabay.com Флаг Аргентины

«Аргентина зависит от Бразилии прежде всего в плане транспорта: 30% автопарка государства со столицей на Ла-Плате — бразильского производства. Кризис соседей трясет неокрепшую и едва проявившую первые намеки на восстановление аргентинскую экономику, обещая ее обрушить», — считает журналист.

По словам автора, волнует Макри разрешение бразильского кризиса и еще по одной причине. Если Темер по собственному желанию или в результате голосования парламента покинет кресло президента, на освободившееся место, скорее всего, вернется Луис Инасиу Лула Да Силва (Лула), предшественник Дилмы Руссефф. Это возвращение, по мнению Куе, придаст энергии перонистам (сторонникам политики диктатора генерала Хуана Доминго Перрона, к числу которых испанская пресса относит и экс-президента страны Кристину Киршнер).

«Для Макри это будет ударом, способным выбить его из кресла главы государства», — прогнозирует испанский корреспондент.