Заявление Шуманова можно расценить как шантаж и угрозы Поклонской — «ЕР»
Москва, 21 мая, 2017, 00:15 — ИА Регнум. В «Единой России» считают недопустимым высказывание замгендиректора российского отделения Transparency International Ильи Шуманова в отношении депутата Госдумы Натальи Поклонской, передает корреспондент ИА REGNUM 21 мая.
Заместитель гендиректора российского отделения Transparency International Илья Шуманов написал в Facebook: «Хотел немного отдохнуть, а вместо этого придется пилить расследование по мадам экс-прокурору". Запись стала реакцией на предложение Поклонской провести антикоррупционную проверку Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и российского отделения Transparency International.
Руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев считает, что такого рода заявления недопустимы, могут быть расценены как шантаж и угрозы в адрес политика.
«Такого рода высказывания в адрес представителя власти, который исполняет свои полномочия, абсолютно недопустимы и могут быть оценены как шантаж», — заявил Васильев. «Если депутат видит, что есть вопросы к деятельности какой-либо организации, он вправе инициировать расследование, это его полномочия, которые защищены законом РФ. А представителям иностранных организаций хорошо бы вначале изучить российское законодательство и с уважением к нему относиться», — отметил парламентарий.