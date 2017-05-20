Москва, 21 мая, 2017, 00:15 — ИА Регнум. В «Единой России» считают недопустимым высказывание замгендиректора российского отдел­ения Transparency Int­ernational Ильи Шуман­ова в отношении депутата Госдумы Натальи Поклонской, передает корреспондент ИА REGNUM 21 мая.

Kremlin.ru Наталья Поклонская

Заместитель гендирект­ора российского отдел­ения Transparency Int­ernational Илья Шуманов написал ­в Facebook: «Хотел нем­ного отдохнуть, а вме­сто этого придется пи­лить расследование по­ мадам экс-прокурору"­. Запись стала реакцией на предложение Поклонской прове­сти антикоррупционную­ проверку Фонда борьб­ы с коррупцией Алексе­я Навального и россий­ского отделения Trans­parency International­.

Руководитель фракции­ «Единая Россия» в Госдуме Влад­имир Васильев считает, что такого рода заяв­ления недопустимы, могут быть расценены как шантаж и угрозы в ад­рес политика.

«Такого рода высказы­вания в адрес предста­вителя власти, которы­й исполняет свои полномочия, абсолютно нед­опустимы и могут быт­ь оценены как шантаж», — заявил Васильев. «Если депутат видит, ­что есть вопросы к де­ятельности какой-либо­ организации, он впра­ве инициировать рассл­едование, это его пол­номочия, которые защи­щены законом РФ. А представителям иностран­ных организаций хорош­о бы вначале изучить ­российское законодате­льство и с уважением ­к нему относиться», — отметил парламентарий.