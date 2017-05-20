Ашхабад, 20 мая, 2017, 22:29 — ИА Регнум. «Президентские выборы проходили в строго контролируемой политической обстановке. Доминирующее положение действующего президента и отсутствие подлинной оппозиции ограничивали выбор избирателей», — говорится в докладе Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, опубликованном спустя всего три месяца после выборов президента Туркмении, победу на которых вновь одержал Гурбангулы Бердымухамедов.

thierry ehrmann Гурбангулы Бердымухамедов

В ОБСЕ акцентировали внимание на том, что все 15 членов Центризбиркома были назначены президентом, что «компрометирует независимость избирательной комиссии».

«Законодательство не предусматривает постоянного централизованного реестра избирателей, а также не описывает процедуры актуализации и ведения списков избирателей. Таким образом, система не содержит механизмов предупреждения множественного голосования и дублирования в списках избирателей. Процесс актуализации списков избирателей включал в себя надомный обход должностными лицами избирательной администрации. Этот метод в сочетании со сбором персональных данных избирателей вызвал обеспокоенность относительно возможности запугивания избирателей», — подчеркивается в докладе.

Также было отмечено, что избирательные кампании кандидатов на высший государственный пост этой среднеазиатской страны «проходили в условиях жестких ограничений, а местные СМИ предоставили действующему президенту явное преимущество».

«Кампания проводилась строго контролируемым образом. Ограниченные мероприятия в рамках кампании были организованы и профинансированы ЦИК, которая также единолично отвечает за подготовку агитационных материалов. Это, наряду с повсеместным тиражированием изображения президента и освещением его официальной деятельности, свидетельствует о том, что кандидатам не были предоставлены равные возможности для проведения предвыборной кампании. Хотя наличие девяти кандидатов создавало видимость политическое разнообразия, оно не предоставило избирателям реального выбора между политическими альтернативами, поскольку платформы кандидатов не различались между собой», — говорится в документе.

Наблюдатели от ОБСЕ, присутствовавшие в стране в период выборов, зафиксировали ряд серьезных нарушений: голосование за других лиц, многократное голосование, подделку подписей избирателей и манипулирование подсчетом голосов. Из положительных моментов было отмечено, что Центризбирком вовремя огласил результаты выборов.

Подводя итог, в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе констатировали, что «в целом, власти Туркмении обеспечивали достаточный и преимущественно беспрепятственный доступ наблюдателей к мероприятиям», хотя то, что «все общественные объединения, которые наблюдали за выборами, координировали свое наблюдение с наблюдателями от партий и кандидатов ограничивало независимость их наблюдения».