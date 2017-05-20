Воронеж, 20 мая, 2017, 22:00 — ИА Регнум. Лауреатом Платоновской премии этого года станет писатель Алексей Иванов. Решение было принято сегодня, 20 мая, на заседании Совета по присуждению Платоновской премии в области литературы и искусства, которое провел губернатор Алексей Гордеев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона. ﻿В заседании приняли участие члены Совета, в числе которых — режиссер, художественный руководитель международного Платоновского фестиваля Михаил Бычков, руководитель департамента культуры Воронежской области Эмилия Сухачева, театральный критик, старший научный сотрудник Государственного института искусствознания Александр Вислов, литературовед, ведущий российский исследователь творческого наследия Андрея Платонова, руководитель Платоновской группы Института мировой литературы им. М. Горького, член-корреспондент РАН, профессор Наталья Корниенко.

Yuliya Zaytseva Алексей Иванов

Всего на присуждение премии было выдвинуто шесть кандидатов — деятелей театра, кино, литературы. По итогам было принято решение присудить Платоновскую премию этого года российскому писателю и сценаристу Алексею Иванову — «за открытие сокровенных тайн отечественной истории».

Премия Алексею Иванову будет вручена в июне, в дни проведения Платоновского фестиваля.

Произведения Алексея Иванова включены в программу по современной литературе для вузов. По его произведениям написано более сотни научных работ и пять диссертаций. Романы переведены на сербский, голландский, французский и китайский языки. В числе наиболее известных произведений — роман «Географ глобус пропил», а также книги, посвященные Уралу («Сердце Пармы»). Губернатор поблагодарил членов Совета за высказанные мнения и поддержал их выбор.

Платоновскую премию в Воронеже вручают с 2011 года — она учреждена правительством Воронежской области, присуждается ежегодно российским или зарубежным деятелям литературы и искусства за значительный вклад в культурное достояние Российской Федерации, за создание выдающихся произведений в литературе, театральном, музыкальном, изобразительном искусстве, за новаторское развитие гуманистических культурных традиций. Первым лауреатом премии в 2011 году стал прозаик и публицист Борис Екимов, в 2012 году — художественный руководитель академического Малого драматического театра — Театра Европы народный артист РФ Лев Додин. В 2013 году премию вручили пианисту, композитору, дирижеру народному артисту РФ Михаилу Плетневу, в 2014 — художнику-мультипликатору Александру Петрову, в 2015 году Платоновскую премию получил писатель Андрей Битов. В 2016 году лауреатом премии стал кинорежиссер народный артист РФ Александр Сокуров.

Премию вручают в рамках Платоновского фестиваля искусств. В этом году он пройдет со 2 по 14 июня. В программе фестиваля традиционно — спектакли, концерты, выставки, а также книжная ярмарка.