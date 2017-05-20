Верона, Италия, 20 мая, 2017, 21:41 — ИА Регнум. Футболисты «Кьево» на своем поле уступили «Роме» в матче тридцать седьмого тура чемпионата Италии. Встреча, проходившая на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди» в Вероне, завершилась со счётом 3:5.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Роберто Инглесе (дубль) и Лукас Кастро. У гостей мячи забили Стефан Эль-Шаарави (дубль), Мохамед Салах (дубль) и Эдин Джеко.

После тридцати семи матчей в чемпионате Италии римская «Рома» пока занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 84 очка. Клуб «Кьево», набравший 43 балла, находится на четырнадцатой позиции.

Чемпионат Италии. 37-й тур

«Кьево» (Верона) — «Рома» (Рим) — 3:5 (2:2).

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