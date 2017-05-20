Великий Новгород, 20 мая, 2017, 21:38 — ИА Регнум. На стадионе «Электрон» в Великом Новгороде сегодня, 20 мая, состоялся первый матч первенства России среди футбольных команд III дивизиона МРО «Северо-Запад», в котором приняла участие новая команда Новгородской области: «Электрон» (Великий Новгород) сыграл со «Звездой» из Санкт-Петербурга со счётом 0:0. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе спортивной школы имени Александра Невского, которая базируется на новгородском стадионе «Электрон», в состав молодёжной команды по футболу вошли самые перспективные воспитанники тренера Андрея Семененко.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Дебют

Кроме того, в составе команды — играющие тренеры спортивной школы Юрий Калач и Максим Прошин, а также её директор Антон Ефимов. Тренерский штаб команды возглавил мастер спорта по футболу — Анатолий Романович, который в прошлом выступал в составе клубов премьер-лиги и ФНЛ.

В этом году участие в первенстве России примут пять любительских команд из Санкт-Петербурга, Коряжмы, Северодвинска, Мурманска и Великого Новгорода. Игры пройдут на домашних стадионах команд-участниц с мая по сентябрь 2017 года, в том числе — на стадионе «Электрон» в Великом Новгороде.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее реконструированный новгородский стадион был домашней площадкой для футболистов клуба «Тосно» из Ленинградской области. Но по правилам Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ), куда досрочно по итогам игр среди команд ФНЛ в сезоне 2016/2017 годов вышел «Тосно», клуб должен проводить домашние матчи по месту регистрации либо не далее 50 км от её границ. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко уже заявил, что «Тосно» в новом сезоне премьер-лиги будет играть на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге.

Что касается новгородского стадиона «Электрон», встаёт вопрос о целесообразности дальнейшей его реконструкции. Предполагалось увеличить его вместимость до 10 тыс. зрительских мест, чтобы соответствовать требованиям премьер-лиги, установив к 15 июля 2017 года сборно-разборную трибуну на 3 тыс. мест, а до конца года построив ещё одну, восточную трибуну на 4 тыс. мест.

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Аукцион на строительство второй очереди стадиона «Электрон» состоялся в конце апреля, его выиграла московская строительная компания «Универсалстрой». Работы оцениваются в 300 млн рублей. Реконструкция стадиона «Электрон» (бывший «Центральный») началась в 2015 году, в первый этап было вложено порядка 300 млн рублей.

Сейчас на базе стадиона создана спортивная школа имени Александра Невского, которая осенью 2016 года провела первый набор детей 8−9 лет для занятий футболом в группах начальной подготовки на бюджетной основе. Также в школу были зачислены молодые перспективные футболисты, уже представляющие Новгородскую область на различных турнирах среди детско-юношеских команд. Всего в футбольной школе занимаются 220 человек.