Мурманск, 20 мая, 2017, 21:22 — ИА Регнум. По факту ДТП с участием автомобиля патрульно-постовой службы (ППС) УМВД России и восьмилетнего ребенка в Мурманске проводится доследственная проверка. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по Мурманской области.

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Следствием предварительно установлено, что ДТП произошло 19 мая во дворе одного из домов на улице Первомайской.

«Служебный автомобиль ППС УМВД РФ по Мурманской области совершил наезд на ребенка, в результате чего он был доставлен в больницу с травмами различной степени тяжести», — говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются причины происшествия.