Берлин, 20 мая, 2017, 20:57 — ИА Регнум. Украина, Германия, Франция и Россия в ближайшее время должны возобновить работу в «Нормандском формате». Об этом, как передает телеканал «112 Украина», заявил президент Украины Петр Порошенко после переговоров с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко

«Мы уверены в том, что точно также, как нет альтернативы Минскому процессу, так и «Нормандский формат» будет активно задействован в ближайшее время», — сказал глава украинского государства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, гражданская война на Украине вспыхнула в апреле 2014 г. после того, как жители Донбасса не поддержали госпереворот в Киеве.

Новые украинские власти объявили режим «антитеррористической операции» в Донецкой и Луганской областях и направили ВСУ и нацбатальоны против мирных жителей региона.

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