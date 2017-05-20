Приозерск, Ленинградская область, 20 мая, 2017, 21:39 — ИА Регнум. Ленинградская область делает упор на глубокую переработку древесины. Многие предприятия региона в лесной отрасли заявляют о своем развитии именно в этом направлении. Об этом сегодня, 20 мая, корреспонденту ИА REGNUM сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Валентин Илюшин ИА REGNUM В этот день в соцсетях появились сотни записей и фотографий с хэштегом #Япосадилдерево

Глава региона принял участие в лесовосстановительном мероприятии в Сосновском лесничестве Приозерского района в рамках Всероссийского дня посадки леса. Высаживая саженцы сосны на месте, где из-за ветровала и воздействия насекомых-вредителей погибло большое количество деревьев, Александр Дрозденко рассказал о ситуации с экономикой в лесной отрасли региона.

«Если говорить о плате в федеральный бюджет, мы платим от 1,2 до 1,5 млрд рублей за пользование лесами нашими арендаторами. Это очень серьезная цифра. И примерно такая же сумма остается в бюджете Ленинградской области. Где-то в экономике по налогообложению выходит порядка 2,5 млрд рублей», — сказал Дрозденко.

Оборот лесного фонда (вместе с обработкой и переработкой древесины), по его словам, составляет порядка 10% ВРП, около 100 млрд рублей.

Губернатор подчеркнул, что для региона важна глубокая переработка леса. «Здесь недалеко есть предприятие в Приозерске, которое занимается производство плит МДФ, дверей, мебели, различных заготовок из древесины. У них стопроцентная переработка, когда используется и кора, и опилки, и щепа. Заявили о своем развитии Ефимовский комбинат, который совместно с немцами работает в дальних районах — Подпорожском, Лодейнопольском. Серьезные деньги готов вкладывать в культуру производства Светогорский целлюлозный комбинат», — рассказал Александр Дрозденко.

Постепенно осваиваемым направлением для Ленобласти является производство топливных гранул — пилетов, которые как раз и изготавливаются из отходов от древесины. «Мы пока не можем достичь европейского качества, потому что требуется современное оборудование. Но мы идём к тому, чтобы делать пилеты европейского уровня. Уже несколько наших предприятий нашли оптимальное оборудование, думаю, что это должно у нас получиться», — добавил губернатор.

Как писало ИА REGNUM, губернатор и глава Рослесхоза Иван Валентик приняли участие в посадке саженцев сосны в лесничестве Приозерского района на месте сплошных санитарных рубок. Посадка леса также состоялась во всех районах области, более чем на 45 лесных участках общей площадью свыше 110 гектаров было высажено около 315 тыс. сеянцев сосны, ели и других пород деревьев.

Акция «Всероссийский день посадки леса» проводится Федеральным агентством лесного хозяйства уже в седьмой раз. За эти годы в ней приняли участие почти 13 млн человек, высажено более 212 млн деревьев.

Отметим, Россия является мировым лидером по запасам древесины, занимает пятое место в мире по объемам заготовки, но доля нашей страны в мировой торговле лесоматериалами — всего около 3%.