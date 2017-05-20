Приозерск, Ленинградская область, 20 мая, 2017, 21:37 — ИА Регнум. В рамках законопроекта «О воспроизводстве лесов», который планируется принять в 2017 году, устанавливаются квалификационные требования к арендаторам по восстановлению леса.

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Это позволит решить проблему некачественного лесовосстановления, заявил сегодня, 20 мая, заместитель министра природных ресурсов и экологии — руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Валентик в ходе мероприятия по посадке саженцев сосны в лесничестве на территории Приозерского района Ленинградской области в рамках Всероссийского дня посадки леса, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Некоторые арендаторы, действительно, качественно занимаются восстановлением лесов. Но их не так много, и я соглашусь, что это делают не все. У арендаторов сегодня нет экономических стимулов, чтобы качественно заниматься восстановлением лесов», — заявил Иван Валентик.

Проблема, по его словам, заключается в том, что к лесовосстановлению допускаются совершенно все, а это не совсем правильно. Так же, как было бы странно, если бы людей лечил человек, не имеющий специальных познаний в этой области, специального образования.

«Сейчас в рамках законопроекта «О воспроизводстве лесов», который мы рассчитываем принять в этом году, устанавливаются квалификационные требования к арендаторам по восстановлению леса: у него должно быть необходимое количество специалистов, соответствующий требованиям посадочный материал, необходимое оборудование, питомники. Во всем мире воспроизводство лесов — это выгодный бизнес. А питомники — эффективно работающие предприятия», — заявил глава Рослесхоза.

Все проблемы отрасли, по его словам, крутятся вокруг экономических механизмов. «К сожалению, пока лесное хозяйство не стало самодостаточным. Лесной доход достаточно низок», — добавил Валентик.

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Глава Рослесхоза вместе с губернатором Ленобласти Александром Дрозденко принял участие в посадке саженцев сосны в Сосновском участковом лесничестве Приозерского района на месте сплошных санитарных рубок. Посадка леса также состоялась во всех районах области, более чем на 45 лесных участках общей площадью свыше 110 гектаров было высажено около 315 тыс. сеянцев сосны, ели и других пород деревьев.

Акция «Всероссийский день посадки леса» проводится Федеральным агентством лесного хозяйства уже в седьмой раз. За эти годы в ней приняли участие почти 13 млн человек, высажено более 212 млн деревьев.