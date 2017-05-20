Мадрид, 20 мая, 2017, 20:23 — ИА Регнум. Хихонский «Спортинг» на своем поле не смог переиграть «Бетис» в матче тридцать восьмого тура чемпионата Испании. Встреча, прошедшая 20 мая на стадионе «Эль-Молинон» в Хихоне, завершилась со счетом 2:2.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Ничья

Героем встречи в составе гостей стал нападающий Рубен Кастро, оформивший дубль. У хозяев поля голевыми действиями отметились защитник Дуглас и хавбек Карлос Кармона.

После тридцати восьми матчей в чемпионате Испании хихонский «Спортинг» пока занимает восемнадцатое место в турнирной таблице, имея в активе 31 очко. Клуб «Бетис», набравший 39 баллов, находится на пятнадцатой позиции.

Чемпионат Испании. 38-й тур

«Спортинг» (Хихон) — «Бетис» — 2:2 (1:1).

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